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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الأهلي على صفيح ساخن| الخطيب يتعرض لوعكة.. إمام عاشور يطلب الرحيل.. ورد مفاجئ من الشحات على العقوبة

الخطيب
الخطيب

في الأيام الأخيرة، أثيرت العديد من الأخبار حول الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تعرض لوعكة صحية أجبرته على الابتعاد عن بعض الأنشطة الرياضية الهامة، بما في ذلك حضور حفل تكريم فريق كرة الطائرة للرجال، بعد حصد الفريق 4 ألقاب تاريخية.

وفقًا للمصادر المقربة، فإن الخطيب يعاني من حالة من الإجهاد الشديد، ما استدعى توصية الأطباء بأخذ فترة راحة للتعافي في منزله.

هذا النبأ أثار قلقًا كبيرًا بين محبي ومتابعي النادي الأهلي، الذين يعتبرون الخطيب شخصية بارزة في عالم الرياضة المصرية.

رسالة شكر من الخطيب لفريق كرة الطائرة

بعد نجاح كبير حققه فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي وتتويجه بأربعة ألقاب مهمة، أراد محمود الخطيب أن يوجه الشكر والتقدير للاعبي الفريق على أدائهم المتميز والانضباط الذي ظهروا به طوال الموسم.

وأشاد الخطيب بروح الفريق والعمل الجماعي الذي قادهم لهذه الإنجازات، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام بالتعليمات كانا جزءًا أساسيًا من نجاح الفريق. 

وخص بالذكر قائد الفريق عبد الله عبد السلام، الذي قاد بقدرته وشخصيته القوية.

كما وجه الخطيب الشكر للمدرب الإسباني فيرناندو مونزو على دوره الحاسم في إشرافه على تدريبات الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية، وكانت إدارته الهادئة والتكتيكية سببًا رئيسيًا في تحقيق الفريق للانتصارات الكبيرة.

طلب إمام عاشور ومستقبله مع الأهلي

في سياق متصل، تداولت وسائل الإعلام أنباء عن طلب لاعب الفريق إمام عاشور السماح له بالاحتراف في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من نفي مدير الكرة للأهلي وجود عروض رسمية من نادي التعاون السعودي.

إمام عاشور، الذي أثار جدلًا كبيرًا بانتقاله من الزمالك إلى الأهلي، ربما يطمح في الاحتراف الخارجي والمشاركة في البطولات الأوروبية.

والإدارة الأهلاوية تتجه حاليًا نحو تقييم عروض إمام عاشور - إذا تقدمت بالفعل - والنظر في الفرص المتاحة للاعب في المستقبل، خاصة أن تطورات الأسواق الكروية تشير إلى أن قيمته المالية قد تزيد بشكل كبير.

عقوبة حسين الشحات وتحضيرات الفريق للمباريات المقبلة

على صعيد آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل عقوبة تم فرضها على لاعب الأهلي حسين الشحات بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة مازيمبي. 

وأكد شوبير أن الشحات تقبل العقوبة بتفهم واحترام.

وتستعد القلعة الحمراء لمواجهة فريق الإسماعيلي، وهي مباراة تُعد من أبرز المواجهات في الدوري NILE. 

يسعى الأهلي لتحقيق الانتصار في هذه المباراة لمواصلة مسيرته القوية والتأكيد على صدارته في الترتيب العام للدوري.

إن هذه الأحداث المهمة داخل نادي الأهلي تجسد الروح الرياضية والتحدي التي تعيشها الأندية الكبرى. 

ولا شك أن المشجعين يتطلعون إلى مزيد من النجاحات والإنجازات من فرقهم المفضلة.

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