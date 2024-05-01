نجم الزمالك يرحل نهاية الموسم.. إسلام صادق يثير حيرة الجماهير| تفاصيل

شارك الناقد الرياضي اسلام صادق، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: “نجم زملكاوي يرحل نهاية الموسم ..هذا النجم تراجع مستواه للضغط على إدارة النادي لرحيله وتلقى تحذيرا مؤخرا بسبب استخدامه للسوشيال ميديا لتحسين صورته بعد تكرار ابتعاده عن المباريات بدعوى الإصابة!”.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهابوالإياب.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.