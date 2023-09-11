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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: قانون إنهاء خدمة الموظفين متعاطي المخدرات فى مصلحة المواطن

متعاطي المخدرات
متعاطي المخدرات

كشف عبد الفتاح محمد أمين عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية قانون إنهاء خدمة ة الموظفين متعاطي المخدرات فى منع أحداث ضرر على المجتمع خصوصا بعد تاكيد وزيرة التضامن انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

إنهاء خدمة الموظفين متعاطي المخدرات 

وقال “أمين” لـ"صدى البلد"ـ إن قانون إنهاء خدمة الموظفين متعاطي المخدرات جاء لخدمة المصلحة العامة للمواطن، لافتا الى أن الموظفين الذين يتعاطون المخدرات الذهاب للعلاج من أجل بلده وأسرته،

وأكد النائب أن المدمن يدمر أسرته بنفسه بسبب المخدرات التي يذهب لها، متابعا أن هناك إجراءات كثيرة وفرصة ومنحة شهور قبل فصل المتعاطي، مستدركة أن القانون فصل بين المتعاطي العلاجي والمتعاطي الإدمان للمخدرات.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  على استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،لاسيما المناطق المطورة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات " الأسمرات ، المحروسة ، حدائق أكتوبر ،وبشاير الخير ، روضة السيدة ، اسطبل عنتر ، حي الضواحي ببورسعيد " والمناطق المجاورة الجاري تطويرها ،حيث تم تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية  لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

واستقبلت العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة 18594 مريض إدمان "جديد ومتابعة " وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج مجانا وفى سرية تامة  في المراكز التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن ، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري ، لافته الى أن صندوق مكافحة الإدمان نجح في إعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة وتدريبهم بشكل جيد للمشاركة في توعية أسرهم بأضرار الإدمان.

 أيضا تم تنفيذ برامج لبناء البناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة كذلك تنفيذ سلسة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل ، بجانب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "وعى "حيث يتضمن 12 رسالة توعوية منها مكافحة تعاطى المخدرات والزيادة السكانية والكشف المبكر عن الإعاقة والزيادة السكانية ،كذلك  تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة في 750 قرية ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أيضا  تنفيذ ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأنشطة رياضية  للشباب في هذه القرى .

التضامن الاجتماعي الجهاز الإداري للدولة المصلحة العامة المواد المخدرة خدمة الموظف

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