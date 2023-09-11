خبير بالمركز البريطاني يحذر: العادات والتقاليد الخاطئة تسبب ألم العظام.. فيديو

حذر الدكتور ضياء الحاج حسين، استشاري علاج الألم بالمركز البريطاني، من العادات والتقاليد الخاطئة التي تسبب آلم العظام والمفاصل أو الظهر أو العمود الفقري.

وأكد الدكتور ضياء الحاج حسين، خلال لقاءه مع الإعلامية شاهيناز جاويش ببرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أسباب خلقية أو ورثية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى إنحناء والم الظهر والعمود الفقري وقد يوجد أسباب أخرى.

أهمية التشخيص الصحيح من البداية

وشدد استشاري علاج الآلم بالمركز البريطاني، على أهمية التشخيص الصحيح من البداية ليتم العلاجات المناسب، موضحًا أن بعض الالتهابات تكون عرض لمرض، لذلك يؤكد على ضرورة التشخيص والبحث عن السبب الرئيسي.