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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاج الآلم: 90% من أوجاع الظهر الحادة تختفي بعد 6 أسابيع

الظهر
الظهر

أكد الدكتور ضياء الحاج حسين، استشاري علاج الآلم بالمركز البريطاني، أن الأسباب النفسية قد تؤدي لوجودد آلام في منطقة  الظهر والرقبة، مشيرا إلى أن الإلتهاب أو زيادة الوزن قد تؤدي لحدوث مشاكل في غضاريف الرقبة أو منطقة الظهر.

وقال ضياء الحاج حسين،  خلال لقاء له لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، إن 90% من آلام الظهر الحادة تختفي بعد 6 أسابيع، والبعض منها يختفي بعد أسبوع، مؤكدا أن 15% ممن يعانون من الإصابة بديسك في الظهر تختفي الأعراض بعد فترة.

أشعة الليزر

وتابع  استشاري علاج الألم بالمركز البريطاني، أنه يمكن أن يتم العلاج باليد خاصة في تقويم العمود الفقري، إضافة إلى أنه يمكن أن يتم العلاج  بأشعة الليزر التي نجحت خلال الأعوام الأخيرة في علاج بعض الأمراض الجلدية وجراحات العيون المختلفة والمفاصل والعمود الفقري، بالإضافة للعديد من الاستخدامات الطبية الأخرى".

 

علاج الألم منطقة الظهر الرقبة زيادة الوزن أشعة الليزر

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