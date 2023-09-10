هل الخشونة السبب الرئيسي لآلام الركبة؟.. أستاذ روماتيزم يوضح

أكد الدكتور محمد العدل، أستاذ الروماتيزم وآلام العمود الفقري، أن آلام الركبة هي السائدة في حالات العظام، مشيرا إلى أن خشونة الركبة قد تكون السبب السائد، إضافة إلى أسباب أخرى.

وقال العدل خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن الأشعة المقطعية تحدد أسباب الإصابة سواء في منطقة الغضاريف الداخلية أو الأوتار، لتحديد العلاج المناسب.

العلاج الطبيعي

وتابع أستاذ الروماتيزم وآلام العمود الفقري، أن درجة الخشونة من الدرجتين الثانية والثالثة قد تحتاج إلى تغيير مفصل، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى حقن في تلك المنطقة، مع العمل على التمارين والعلاج الطبيعي.