مدرس روماتيزم: لا يوجد حتى الآن علاج نهائي لخشونة الركبة

نصح الدكتور محمد العدل، مدرس الروماتيزم و ألام العمود الفقري، أي مريض يعاني من ألم أو تورم بالمفاصل دون خبطات مُسبقة، أن يقوم بزيارة طبيب الأمراض الروماتيزمية في أسرع وقت، مؤكدا أنه ليست كل ألام الركبة تعني خشونة الركبة.

وأوضح محمد العدل، خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد” من تقديم الإعلامية شاهيناز جاويش، أن ألم الركبة يمكن أن يكون جزءا من مرض عام بالجسم، مثل “الروماتويد، التيبس الفقري، الغدة الدرقية”.

الحقن لا ينهي الخشونة نهائيا

وأضاف محمد العدل، أن الحقن بالمواد الجيلاتينية هو نوع من أنواع الحقن الحديثة وتكون عالية الكثافة، وتظل بالركبة لفترات طويلة جدا و تعمل على تسهيل حركة المفصل، منوها بأن الحقن لا يعني انتهاء الخشونة نهائيا من الركبة، معقبا: "إلى الآن لا يوجد علاج نهائي للخشونة".