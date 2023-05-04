3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

يعاني الكثيرون من مشكلة خشونة الركبة و تآكل غضروف الركبة، وتعد من أكثر أمراض الركبة انتشارًا والتي تتفاوت في مراحلها ، يومكنأن ينتج ألم مفصل الركبة عن حالات كامنة مثل النقرس والتهاب المفاصل وهشاشة العظام في مفصل الركبة أو نتيجة إصابة مؤقتة ، وقدتكون الأساليب التقليدية المتبعة في العلا تخفف فقط الألم الناتج عن خشونة الركبة وليس علاجها بشكل تام، فخشونة الركبة مرض تراكميينتج عن استخدام مفصل الركبة بشكل أكثر من اللازم يحتاج إلى تغيير أسلوب حياة المريض من ممارسة الرياضات البسيطة واتباع نظامغذائي متكامل.. نوضح في هذا التقرير كيفية علاج تآكل غضروف الركبة بالاعشاب بشكل سليم وآمن وفقا لموقع "Emedihealth"

في العديد من الحالات يمكن للعلاج بالأعشاب والوصفات الطبيعية أن يساعد في تقليل الأعراض وتخفيف الالام ، ومن بينها:

الليمون:

يحتوي الليمون على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب والألم والتورم المصاحب لآلام الركبة.

الوصفه الاولى:

ثمرة واحدة من الليمون

1 ملعقة كبيرة زيت سمسم

الطريقة:

يتم عصر الليمون ،ثم يتم خلطه بملعقة كبيرة من زيت السمسم، بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط موضعياً على الركبة المصابة.

يتم تركه لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

يكرر هذا العلاج من 3 إلى 4 مرات يوميًا.

زيت الزيتون:

تشتمل المكونات لزيت الزيتون على مادة البوليفينول النشطة بيولوجيًا مثل هيدروكسي إيروسول وتيروسول وأولوكانتال وأولوروبين، وكل هذهالمركبات لها خصائص قوية مضادة للالتهابات تعمل بشكل رائع في علاج آلام مفصل الركبة.

الطريقة:

عليك أخذ بعض زيت الزيتون في كف يدك وقم بتدليكه في الركبة المصابة ثم تركه ليمتص بشكل طبيعي.

إذا لزم الأمر يمكنك ترك الزيت لمدة 30 دقيقة ثم غسله.

يجب تكرار ذلك العلاج من 3 إلى 4 مرات يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

زيت السمسم

يساعد زيت السمسم في علاج التهاب المفاصل ويعتبر من المواد الطبيعية الفعالة في تقوية العظام وعلاج آلام الركبة؛ نظراً لاحتوائه علىمضادات الأكسدة، بالإضافة لاحتوائه على العديد من العناصر الأخرى مما يجعل زيت السمسم فعال في علاج آلام المفاصل وهشاشةالعظام، يساهم زيت السمسم في علاج خشونة الركبة نظراً لاحتوائه على العديد من المعادن المهمة.

الوصفه كالتالي:

علاج التهاب المفاصل بتدليك زيت السمسم

يمكنكِ تسخين 20 قطرة من زيت السمسم.

ضعي الزيت الساخن علي المنطقة التي تعاني من الألم في الركبة أو المفاصل .

ستلاحظين أن تسخين الزيت يساعد في تخفيف ألم التهابات المفاصل بشكل أكبر, قد تشعرين بحرقة خفيفة ولكن تختفي بعد مرور دقائقوينصح تجنب وضعه في المناطق الحساسة.

زيت جوز الهند:

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند في تقليل الالتهاب والألم المصاحب لآلام مفصل الركبة من خلال خصائصه المضادة للالتهابات والمسكنهللألام.

المكونات التي تحتاج إليها:

زيت جوز الهند

أولا عليك أخذ بعض زيت جوز الهند ودهنه خفيفة على الركبة المصابة، يمكنك تركه يجف من تلقاء نفسه أو شطفه بعد 30 دقيقة.

يكرر هذا الأمر عدة مرات في اليوم.

- فوائد الملح الإنجليزي لالتهاب مفاصل الركبة:

نظرًا لأن الملح الإنجليزي يحتوي على المغنيسيوم والكبريتات، فإن له خصائص قوية مضادة للإلتهابات، حيث أنه من المعروف أن المغنيسيوميقلل الالتهاب داخل الجسم إلى حد كبير، مما يجعل الملح الإنجليزي علاجًا رائعًا لآلام مفصل الركبة.

المكونات لتي تحتاج إليها:

1 كوب ملح ابسوم

ماء

الطريقة:

عليك إضافه كوبًا من الملح الإنجليزي إلى حوض مملوء بالماء، و يمكنك أيضًا إضافة النعناع إلى الحمام للحصول على فوائد الزيوت أثناءالنقع في حوض الاستحمام.

نقع الجسم فيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

يكرر ذلك مرة واحدة يوميًا للحصول على النتائج الإيجابية

ضرورة تناول الفيتامينات وأشهر وصفات علاج ألم الركبة :

بالطبع أولا وأخيرا من وصفات علاج ألم الركبة هي الفيتامينات . يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات D و C في نظامك الغذائيللتخفيف من آلام مفصل الركبة المزمنة، حيث ان فيتامين (د) ضروري لتعزيز صحة العظام، في حين أن فيتامين (ج) مسؤول عن إنتاجالكولاجين وهو بروتين مهم موجود في أوتار الركبة.

الحرص على تناول الحليب والجبن والدواجن والبيض والحمضيات والبروكلي والسبانخ للحصول على الفيتامينات المطلوبة.

يمكن أن تساعد هذه العلاجات في تخفيف آلام مفصل الركبة بسهولة. ومع ذلك للحفاظ على تأثيرها يمكن إتباع النصائح التالية في نمطحياتك، مما يساعد في منع تكرار آلام الركبة، وهي تشمل ما يلي:

الحفاظ على وزن صحي.

ارتداء أحذية مناسبة طبية.

القيام بالإحماء قبل ممارسة الرياضة.

لا تقلل من نشاطك البدني.

ممارسه اليوجا.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومغذيًا