انخفاض شديد لـ الدولار.. والذهب يسجل ارتفاعا كبيرا بسبب بيانات اقتصادية حاسمة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع تراجع الدولار الأمريكي، وسط استمرار التركيز بشكل مباشر على قراءات التضخم في الولايات المتحدة وتأثيرها المحتمل على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2٪ إلى 1922.40 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلى 1946.70 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.6%، الأمر الذي جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق لدى “بلو لاين”: “تعليقات محافظ بنك اليابان بشأن إنهاء أسعار الفائدة السلبية أثارت مخاطر على ارتفاع جميع العملات الأجنبية، مما فرض ضغوطًا على الدولار. وقد وفر ذلك رياحًا خلفية صغيرة للذهب”.

وأضاف ستريبل أنه لكي ترتفع العقود الآجلة للذهب فوق 2000 دولار للأونصة، يجب أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددًا ويجب أن يتراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة.