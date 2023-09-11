الدفع بـ الروبل.. روسيا وتركيا توجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

أفادت وكالة أنباء “أيدينليك” التركية، نقلاً عن إحصاءات رسمية أن التسويات التجارية بـ الروبل بين تركيا وروسيا قفزت بنسبة 230% في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

أظهرت الأرقام أن معاملات التصدير والاستيراد بين البلدين بلغت ما يعادل 700 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023.

بلغ إجمالي تسويات التصدير بالروبل 428 مليون دولار، بينما بلغت مدفوعات الاستيراد بالعملة الروسية 267 مليون دولار.

ارتفع عدد عقود التصدير بنسبة 181%، في حين ارتفعت صفقات الاستيراد بنسبة تصل إلى 352% على أساس سنوي.

اتفق رؤساء البنوك المركزية في الدول على تعزيز التجارة بالعملات الوطنية خلال اجتماع على هامش المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتفق بوتين وأردوغان على تشجيع الاستثمار المتبادل ومساعدة الشركات الروسية والتركية على دخول أسواق بعضهما البعض كجزء من خريطة الطريق الموقعة في عام 2022.

وتنص خطة التعاون الاقتصادي على رفع حجم التجارة السنوية إلى 100 مليار دولار من 61 مليار دولار في العام الماضي.

واتفق البلدان أيضًا على إدخال الروبل الروسي كعملة تسوية في التجارة الثنائية، بما في ذلك دفع ثمن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.