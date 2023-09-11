في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

قال الدكتور علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين إن المصريين القدماء اتخذوا السنة النجمية وحدة أساسية فى قياس الزمن وصناعة التقويم ومقدارها بلغ بكل دقة 365 وربع يوما علما بأنه في أول شهر توت 6256 فرعونى كانت السنة المصرية القديمة حيث توافق 11 سبتمبر من كل سنة عادية، و12 سبتمبر من كل سنة كبيسة.

السنة المصرية القديمة

وفي ذكرى الاحتفال برأس السنة المصرية القديمة اليوم 11 سبتمبر 2023، كشف خبير الآثار المصرية في تصريح لموقع “صدى البلد” اليوم الاثنين، أنه حتى الآن نجد أن الشهور القبطية مازلت تحمل أسماء لآلهة فرعونية علما بأن السنة المصرية القديمة كانت مقسمة إلى اثنى عشر شهرا، والشهر إلى ثلاثون يوما مقسم إلى 3 أسابيع، لكل أسبوع عشره أيام، كما قسموا اليوم إلى ساعات .

أصل الشهور القبطية

١- توت (11 سبتمبر-10 أكتوبر): بالهيروغليفية تعنى (تهوب) وسماه المتأخرون (إله العلم) حيث كانوا يحتفلون به فى جميع إنحاء القطر لمدة أسبوع، ولا يزال الأقباط يحتفلون به حتي الآن ويسمونه “عيد النيروز”.

٢- بابة (11 أكتوبر - 10 نوفمبر): تعنى بالهيروغليفية (بى ثب وت) وهو إله الزراعة حيث كانت الأرض تغطى بالمحاصيل الزراعية.

٣- هاتور ( 11 نوفمبر - 9 ديسمبر): اسم الزهرة إله الجمال لأن فى هذا الشهر تتزين وجه الأرض بالمزروعات وينسب أيضا الى حاتحور (هاتور) فى القبطية إله الحب والعطاء لأنها تعطى الأرض جمالها .

٤- كيهك أو كياك (10 ديسمبر - 8 يناير): بالهيروغليفية (كا_ها_كا) وهو إله الخير أو الثور المقدس.

٥- طوبة (9 يناير - 7 فبراير): (طوبيا) أى الأعلى أو الاسمى وكان يطلق على إله المطر ومن اسمه اشتق اسم طيبة.

٦- أمشير(8 فبراير - 9 مارس): إشارة إلى عيد يرتبط بالإله "مخير"وهو الإله المسئول عن العواصف و الزوابع وجعابيب مخير وتعنى عواصف أمشير، وتطلق بهذا الشهر العواصف والتغيرات المستمرة.

٧- برمهات (10 مارس - 8 أبريل):بالهيروغليفية تعنى (بامونت) أى الحرارة وتنضج فية المحاصيل الزراعية نظرا لحراة الجو.

٨- برمودة (9 أبريل - 8 مايو): بالهيروغليفية تعنى (باراهاموت) وهو إله الموتى أو الفناء لأن فيه تنتهى المزروعات بعد جنى الثمار ويدل أيضا على عيد الحصاد الفرعونى (رنودة).

٩- بشنس (9 مايو - 7 يونيو): بالهيروغليفية تعنى (با خنسو) أي إله الظلام لاعتقادهم أنه يساعد على إزالة الظلام ولهذا يكون فى شهرة النهار أطول من الليل.

١٠- بؤونة (8يونيو - 7 يوليو): بالهيروغليفية (با أونى) إله المعادن، لأنه فيه تستوى المعادن والأحجار ولذلك يسمية العامة بؤونة الحجر.

١١- أبيب (8 يوليو - 6 أغسطس): بالهيروغليفية (هوبا) أى فرح السماء لأن الفراعنة كانوا يفرحون فيه لزعمهم أن هوديس إله الشمس انتقم فيه لابيه اوزرريس أى النيل من عدوة ايفون “التحاريق”.

١٢- مسرى (7 أغسطس - 5 سبتمبر): بالهيروغليفية (مسو رع) أى ولادة رع أو(سا رع) ابن الشمس.

١٣- النسى أو الشهر الصغير (٧ سبتمبر): عبارة عن الخمسة أيام الباقية من السنة عند المصريين القدماء، وكانت تسمي عندهم "كوجى أتافوت".



