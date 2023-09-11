استشاري علاج الألم يوضح أفضل الطرق الحديثة لمشاكل العظام والمفاصل|فيديو

قدم الدكتور ضياء الحاج حسين، استشاري علاج الآلم بالمركز البريطاني، أفضل الطرق الحديثة لعلاج آلم العظام والمفاصل او الظهر أو العمود الفقري.

ونصح الدكتور ضياء الحاج حسين، خلال لقاءه مع الإعلامية شاهيناز جاويش ببرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، التشخيص الصحيح من البداية ليتم العلاجات المناسب.



الأسباب النفسية قد تؤدي لوجود آلام

أوضح استشاري علاج الآلم بالمركز البريطاني، أن بعض الالتهابات تكون عرض لمرض، لذلك يؤكد على ضرورة التشخيص والبحث عن السبب الرئيسي، مضيفا أن الأسباب النفسية قد تؤدي لوجود آلام، وقد تكون الإلتهاب أو زيادة الوزن أسباب لحدوث مشاكل في غضاريف الرقبة أو منطقة الظهر.