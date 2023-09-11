ديلي ميل: سلاح الجو البريطاني أضعف بـ 8 مرات من نظيره الروسي

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن سلاح الجو الملكي البريطاني أضعف من نظيره الروسي، فهو أدنى بثماني مرات من حيث عدد الطائرات.

وأوضحت “ديلي ميل”، أن بريطانيا تمتلك 169 مقاتلة مقابل 1.5 ألف طائرة روسية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن أسطول طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني من الطائرات الحربية صغير جدًا بحيث يمكن تدميره إذا دخلت بريطانيا في حرب ضد روسيا.

وأضافت “ديلي ميل”: “هناك عدد قليل جدًا من طائرات تايفون وطائرات إف-35، مما يجعل الأسطول غير قادر على الحفاظ على "مستوى الاستنزاف" الذي يمكن أن يحدث”.

وأوضحت: “تمتلك بريطانيا 169 طائرة متقدمة فقط مقارنة بـ 1500 طائرة روسية، وبعد التخفيضات المتكررة في فترة ما بعد الحرب الباردة، أصبح أسطولنا أيضًا أصغر من أسطول حلفائنا الأوروبيين”.