الباز: السادات غير وجه الحياة في مصر وحولها من بلد مهزوم لمنتصر

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واحد من القادة الذين ظلموا ظلمًا بينًا في تاريخهم.

السادات قاد خطة حرب لينتصر

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن "السادات"، هو القائد المنتصر والذي غير وجه الحياة في مصر وحولها من بلد مهزوم لمنتصر، مشيرًا إلى أن الشواهد تقول إن هذا الرجل قاد خطة الحرب ببراعة لينتصر على العدو الصهيوني لأنه لم يكن من السهولة هزيمتهم.

وتابع، أن ما توقف عنده أنه يعود للرئيس السادات سياسة مهمة جدًا وهي أن مصر تبتعد عن الحروب وعندما قال إن أكتوبر آخر الحروب وناس كثيرة زعلت.

وأشار إلى أن مصر دخلت في العديد من الحروب وانهزمت مع الدول العربية في العديد من الحروب وكذلك في حرب 56 وبعدها حرب لليمن وفقدنا شهداء كثيرين فيها، ودخلنا بعدها حرب 67 وهزمنا، وبعدها حرب الاستنزاف فالبلد استنزفت وفقدت آلاف الشهداء ولازلنا نعاني من فاتورة الحروب التي دخلتها مصر اقتصاديًا، مؤكدًا أن الرئيس السادات قال إنه حارب ويريد السلام حتى نعمر ونبني.