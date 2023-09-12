كلنا عيلة واحدة.. رد ناري من ميدو على فكرة تقسيم الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن أبناء الزمالك بالكامل يمثلون أسرة واحدة داخل النادي، رافضا تقسيم النادي إلى عائلات كرة قدم ويد وسلة وخلافه، مشددا على ضرورة التكاتف.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة للكلام الانتخابي الخايب اللي طالع الفترة الأخيرة، زي ما الكورة صنعت شعبية الزمالك، أبطال اليد والسلة والطائرة، لا يقلوا أهمية عن رجال كرة القدم".



أضاف: "مش عايز النغمة بتاعة أسرة كرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة، الزمالك بالكامل أسرة واحدة" .



واختتم: "الحديث أن الزمالك للاعبي الكرة فقط؛ كلام انتخابي خايب، ولو حسين لبيب نجح في انتخابات الزمالك؛ هنكون كلنا في ضهر حسين لبيب، ولو الكابتن فاروق جعفر كسب، برضو الكل هيبقى معاه وهيدعمه، الزمالك مش في وقت تقسيم، كلنا عائلة الزمالك".