بعث الرئيس النيكاراغوي، دانييل أورتيجا، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بتنظيم الانتخابات في روسيا وتصفها بأنها “كانت دون عيوب”.



وقال الرئيس اورتيجا في رسالته لـ بوتين: "تحية من الحكومة وتهانينا لكم، ولحكومتكم، ولشجاعة الشعب الروسي على تنظيم انتخابات خالية من العيوب في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر".

وجرت الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.

وأصبحت منطقتا زابوروجيه وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مناطق روسية في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء.