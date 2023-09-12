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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم زواج 787 فتاة يتيمة بالدقهلية فى إطار مبادرة «خير بالتقسيط»

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واصلت جمعية الأورمان تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الدقهلية.

وأكدت جمعية الأورمان، أنه منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19893 فتاة بجميع المحافظات، منها 787 فتاة يتيمة في الدقهلية، مشيرة إلى اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.

وأشاد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأكد «عبدالعزيز»، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

و أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 420جنيه لمدة 36 شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

حيث اشار الى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .

التضامن الاجتماعي زواج الفتيات اليتيمات محافظة الدقهلية محافظات ممدوح شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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