رئيس الوثائق القومية: نمتلك مجموعة من الموشحات والأغاني الخاصة بسيد درويش

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن دار الكتب والوثائق القومية تحتوي ضمن مكوناتها على قاعة للموسيقي، وتلك القاعة تحتفظ بالتراث الموسيقي اللامادي، والذى يعتبر جزء لا يتجزأ من طبيعة دار الكتب والوثائق.

وأضاف الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من ضمن قاعة الموسيقي مجموعة من الموشحات والأغاني الخاصة ب سيد درويش محفوظة فى قاعة الموسيقي، موضحا أنه تم رقمنة تلك الأغاني، لأن بعضها كان على إسطوانات عادية.

وتابع الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أنه تم تحويل تلك الأغاني إلى نسخة رقمية، لافتا إلى أنه يوجد ما لايقل عن 12 تسجيل من العشرينات والثلاثينات وما إلى هذا، لفنايين سجلوا أغاني، ومنه الفنان سيد درويش والفنانة حياة صبري، التي شاركته فى بعض المسرحيات الغنوية.