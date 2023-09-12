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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بالمحافظات

صدى البلد

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

وأسفرت جهودها  فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3,150 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,100 كيلو جرام - 2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات - 4 خزينة) بحوزة 8 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية و تنفيذ (832) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط عدد (48) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية– 15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 16 فرد محلى- عدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 36 متهم لـ 20 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,470 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (522) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام العناصر الإجرامية المحكوم عليهم امن دمياط امن اسوان

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