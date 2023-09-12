برلماني: مصر كانت وستظل الداعم الأول للأشقاء العرب

تقدم النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة للأشقاء بدولتي المغرب وليبيا في ضحايا الكارثتين؛ الزلزال في المملكة المغربية والعاصفة دانيال بليبيا، التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مثمنا موقف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أصدر توجيهات لمؤسسات الدولة المعنية بتقديم المساعدات وكافة أشكال الدعم اللازم للأشقاء في ليبيا والمغرب جوا وبرا، من أجل المساعدة في إغاثة المواطنين المفقودين.



وقال "البنا"، إن الدولة المصرية في جميع المواقف حريصة على الوقوف بجانب الأشقاء سواء في المغرب وليبيا، انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر التي تجمعنا، وهو ما يؤكد أن مصر ستظل هى الداعم الأكبر لكل العرب، لافتا إلى حرص مصر الدائم على تقديم الدعم والتضامن الكامل مع جميع الدول في كافة الأزمات حرصا على توطيد الروابط بين الدول، وإيمانا بضرورة التكاتف من أجل مجابهة التحديات التي تواجه دول العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي للقضايا العربية ولن تتوقف يوما عن تقديم العون لكل الأشقاء، داعيا المجتمع الدولي والعربي والتكاتف من أجل تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة إلى الدولتين في الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها وأودت بحياة المئات، كما أنها أخلفت خرابا واسعا وهو ما يحتاج إلى تحركات فاعلة لإعادة الإعمار.