عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بينصبوا علينا| اتحاد أمهات مصر وائتلاف نبني بلدنا يرصدان مهازل سناتر الدروس

ممثلو ائتلافات اولياء
ممثلو ائتلافات اولياء الامور

انتابت حالة من الغضب أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، مع بدء موسم الدروس الخصوصية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

فوجئ الأهالي بقيام سناتر الدروس الخصوصية بفرض رسوم إضافية على رسوم الدرس ، لمزيد من التربح والاستغلال لحاجة الطلاب والأهالي لمدرسي الدروس الخصوصية.

وفي هذا الاطار .. استنكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، قيام سناتر الدروس الخصوصية بفرض رسوم ربحية جديدة على الطلاب تحت مسمى "قيمة اشتراك السنتر" بالإضافة لرسوم الدرس الخصوصي.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  ، أن سناتر الدروس الخصوصية خصوصا السناتر الخاصة بطلاب الثانوية العامة ، تقوم بفرض مبالغ على الطلاب تتراوح من ٥٠ جنيها الى ٢٠٠ جنيه وأكثر، حسب قيمة كل سنتر، عند قيام الطلاب بالذهاب الى الدروس تدفع لأول مره فقط بالتيرم الواحد، وهذا بخلاف قيمة الدرس.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن هذه المبالغ غير مقبولة وتعتبر زيادة غير مبررة، والطبيعي أن يدفع هذه المبالغ المعلم الذي يقوم بتدريس المادة، لأنه المستفيد الأول وعليه دفعها وليس على الطلاب.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على ضرورة فرض رقابة على سناتر الدروس الخصوصية لرفع العبء عن أولياء الأمور، قائلة : “لو الطالب مادفعش قيمة اشتراك السنتر يتم منعه من الدخول حتى ولو دفع قيمة الحصة نفسها وده تهريج” ، هذا بخلاف المغالاة في ثمن الحصص واختلاف أسعارها".

معاناة أولياء الأمور والطلاب مع سناتر الدروس الخصوصية

ومن جانبها، قالت شيماء علي ماهر، مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا، إنه منذ سنوات يصرخ أولياء الأمور من استغلال سناتر الدروس الخصوصية لأولياء الأمور والطلاب. والملاحظ هذا العام المغالاة والاستغلال المبالغ فيه بل ظهور بعض الأشياء الملفتة للنظر التي تستحق التحقيق فيها.

وتابعت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا:  تبدأ المعاناة من حجز السنتر من  شهر يونيو ودفع إجباري لحصص مستقبلية لحجز مكان فقط لمدرسين يتم الترويج والاعلان عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، بل ويتم التأثير على الطلاب بأن هؤلاء المدرسين هم السبيل الوحيد للنجاح والتفوق ، وانتشرت لأول مرة بشكل ملحوظ اعلانات مدرسي الدروس الخصوصية وأصبح يتم الترويج لمعلميها على انهم “نجوم سينما” عكس ما كان يحدث في الماضي عندما كان نشاط الدروس الخصوصية يتم في الخفاء.

وقالت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : القاعة في سناتر الدروس الخصوصية تخطت سعتها الـ٦٠٠ طالب ، كل مجموعة طلاب يشاهدون المعلم من خلال شاشه lcd لعدم التمكن من رؤية المعلم الذي يقف في أول القاعة، ويدخل المعلم بعشرات المساعدين معه للسيطرة على الحشود الكبيرة في القاعة.

وأضافت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : حالياً سناتر الدروس الخصوصية أصبحت قوة ترى أنه لا أحد يستطيع الوقوف أمامها ، بل أصبحت تمارس كل الضغوط والمخالفات التي لا حصر لها، ومنها استيعاب أضعاف حجم القاعة.

واستنكرت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا،  الموضة الجديدة التي صارت تتبعها مراكز الدروس الخصوصية حاليا ، حيث أصبح يقال للطلاب “تابعوا المدرس اونلاين عشان مفيش مكان” بعد سداد رسوم الحصة.

الدروس الخصوصية الدروس المدارس سناتر سناتر الدروس الخصوصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

ترشيحاتنا

روسيا تنتصر.. جنرال أمريكي يحطم أحلام أوكرانيا بشأن استعادة القرم

هل زلزال المغرب واعصار دانيال من علامات الساعة ؟.. داعية: إنذار من الله

اصفرار في الجو وأمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تقترب وطوارئ في هذه المناطق

مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا في المغرب وليبيا

وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء

الجيش الليبي: 45% من درنة اختفت في البحر ووفاة 3000 شخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ