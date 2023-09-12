باحث اقتصادى: الدول الصناعية الكبرى مسئولة عن الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية

قال الدكتور عمر الحسيني الباحث في المركز المصري للدراسات، إن دول العالم وبخاصة الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وما حدث في ليبيا خلال اليومين الماضيين ليس حادثا نادرا لكنه تكرر وسيتكرر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العام الماضي شهد كارثة ضخمة في باكستان، عرفت باسم فياضانات 2022، وهي أكبر كارثة من نوعها في تاريخ باكستان وتسببت في أضرار ضخمة مادية وبشرية.

وأكد أن الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن الطفرات المناخية، لأن أنشطتها الصناعية تؤدي لانبعاثات كربونية زائدة عن الحد، ما غير منظومة الطقس حول العالم، ولم يعد بالإمكان التنبؤ بحجم هطول الأمطار، فياضانات من جهة وجفاف من جهة، ولا يمكن للدول النامية التنبؤ بحجم مياه الأمطار وتصميم بنيتها التحتية بناء على ذلك.

وأوضح أنه على الدول الكبرى استخدام الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الإحفوري، لأن الوقود الإحفوري مثل البترول والفحم هو من أكثر ملوثات الهواء، وتوصل "كوب 27" الذى عقد في شرم الشيخ لاتفاق تاريخي لإنشاء صندوق لدعم الدول النامية المتضررة، وهذا ضروري لأن أي منطقة في العالم الآن معرضة لفيضانات أو جفاف.