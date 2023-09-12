الأرصاد الجوية تعلن موعد خروج العاصفة دانيال من مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأضرار الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية في ليبيا، وسط حالة من القلق الكبيرة من المواطنين، من مرور العاصفة دانيال على مصر خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حول خروج العاصفة دانيال من مصر

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن العاصفة دانيال تحولت لمنخفض جوي ولن تكون شدته مثلما حدثت في ليبيا، خاصة أنها فقدت الكثير من قوتها خلال الدول التي مرت بها خلال الفترة الماضية، لافتة على ان العاصفة دانيال اقتربت من الانتهاء بشكل كامل داخل مصر.

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تشهد ضعفا كبيرا بداية من الغد الأربعاء، ومع يوم الخميس تختفي العاصفة دانيال من مصر، وتخرج بشكل كامل، لتنتهي العاصفة التي أحدثت حالة من القلق الكبيرة بين المواطنين خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي الخاص بالعاصفة دانيال بدأ يتحرك من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، ولذلك حدث انخفاض في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية باختلاف 6 درجات عن الأمس، منوهة بأن درجة الحرارة على القاهرة وصلت لـ 32 درجة مئوية، فضلا عن نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

وتابعت عضو الأرصاد الجوية، أن أشد محافظة في الأمطار كانت المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط بداية من محافظة مطروح، ومن ثم الإسكندرية، وبعض المناطق من البحيرة، ومناطق داخلية من محافظة المنوفية ومحافظة القليوبية، مؤكدة أن الأمطار لم تعطل أي أعمال يومية في أي محافظة من المحافظات، وكان هناك تنسيق كامل مع غرف الأزمات في كافة المحافظات.

واستكملت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه لم يكن هناك أي ضرر من الأمطار، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة استمرار فرص الأمطار، ولن تكون مؤثرة تماما على أي أعمال يومية.

ولفتت إلى أن هيئة الأرصاد كانت قد حذرت من انخفاض في درجات الحرارة في بياناتها، ولذلك شهدت أغلب المحافظات الانخفاض الكبير والواضح في درجات الحرارة اليوم.