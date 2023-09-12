إنجي أنور: إعصار دانيال كارثة وطنية ويجب مساندة أسر الضحايا المصريين

تناولت الإعلامية انجي انور الأوضاع الصعبة في ليبيا جراء إعصار دانيال المدمر الوضع في ليبيا، والدعم المصرى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت في مقدمة برنامجها مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc إن ليبيا بتحاول تقف على رجلها من 12 سنة، فواجهت إعصار لم يحدث في تاريخها، ففداحة الوضع الإنساني في ليبيا يتم اكتشاف تفاصيله كل ساعة، والليبيين اتفاجئوا اثناء إحصاء خسائرهم وحجم الضرر الذي خلفه الإعصار.

وفاة 75 مصري في الفيضانات والسيول

وأوضحت أن مصاب ليبيا ومصر كبير حيث أعلن وزير الداخلية الليبي عن وفاة 75 مصري في الفيضانات والسيول، واعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، وكذلك أعلنت مصر الدولة الأخت الكبرى الحداد ثلاث أيام وتنكيس الاعلام فوق كل مبانيها الرسمية، كنوع من التضامن النفسي.

مدن درنة والبيضا وتاكنس هي الليبية تضررا

وتابعت "الرئيس قال خلال إجتماعه مع قادة القوات المسلحة ان الوضع في ليبيا وحجم الضرر ضخم جدا ويستلزم التحرك السريع.