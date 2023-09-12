مسافة السكة.. بسمة وهبة عن دعم مصر لليبيا: السيسي لما بيوعد بينفذ

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه الدعم الكامل للأشقاء في ليبيا والمغرب لمواجهة كارثة الزلزال والإعصار.

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" مصر دولة كبيرة ورئيسها لما بيوعد بينفذ".

وأضافت بسمة وهبة :" مصر اول الحاضرين في أي أزمة تمر بالدول العربية وتطبق شعار مسافة السكة وهذا الأمر يتم تنفيذه على أرض الواقع".

وأكملت بسمة وهبة :" أتحدى أي حد يقول إن مصر مكنتش موجودة لتقديم يد العون والدعم لأي دولة عربية تمر بأزمة ".

ولفتت بسمة وهبة :" الرئيس السيسي ومصر في الصفوف الأولى دائما لدعم الاشقاء العرب ".