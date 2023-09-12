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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسافة السكة.. بسمة وهبة عن دعم مصر لليبيا: السيسي لما بيوعد بينفذ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه الدعم الكامل للأشقاء في ليبيا والمغرب لمواجهة كارثة الزلزال والإعصار.

 

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وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" مصر دولة كبيرة ورئيسها لما بيوعد بينفذ".

 

وأضافت بسمة وهبة :"  مصر اول الحاضرين في أي أزمة تمر بالدول العربية وتطبق شعار مسافة السكة وهذا الأمر يتم تنفيذه على أرض الواقع".

 

وأكملت بسمة وهبة :" أتحدى أي حد يقول إن مصر مكنتش موجودة لتقديم يد العون والدعم لأي دولة عربية تمر بأزمة ".

 

ولفتت بسمة وهبة :" الرئيس السيسي ومصر في الصفوف الأولى دائما لدعم الاشقاء العرب ".

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