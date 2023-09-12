أمين شباب حماة الوطن: تكثيف فعاليات دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وجه كريم إمام، أمين شباب حزب حماة الوطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منح الشباب فرصا عظيمة لتمكينهم في المجالات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.



وأضاف "إمام"، خلال كلمته بملتقى شباب من أجل مصر، أن شباب مصر، يعربون عن امتنانهم للرئيس السيسي، على المكاسب التي حصل عليها الشباب المصري على مدار السنوات الماضية، سواء في عضوية البرلمان أو في المواقع القيادية التنفيذية أو في الحوار الوطني، إضافة إلى تهيئة المناخ السياسي، لتجمع الشباب في ملتقيات سياسية من أجل الحوار، رغم اختلاف ايدلوجياتها.



وقال أمين شباب حزب حماة الوطن، إن حزبه، نظم وينظم حاليا، العديد من الفعاليات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة، وذلك في ضوء الانجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال فترة حكمه.



وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن، إن الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي، والذي يدفعهم لبذل مزيد من العمل والجهد من أجل الحصول على مكاسب جديدة، وإثبات أنفسهم في المواقع المختلفة .