بعد هزيمة منتخب مصر بثلاثية.. تصريحات نارية لمدرب تونس بشأن علي معلول

كشف الإعلامي إسلام صادق تصريحات جلال قدري، مدرب منتخب تونس عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إسلام صادق: جلال قدري.. مدرب منتخب تونس: كولر تواصل معي من أجل استبعاد علي معلول من منتخب تونس للسفر مع الأهلي للسوبر الأفريقي ولكنني رفضت!

وخسر منتخب مصر على أمام منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

وأحرز منتخب تونس الهدف الأول عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدّد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.