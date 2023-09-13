بتهمة التعامل مع بيونج يانج.. كوريا الجنوبية تستجوب زعيم المعارضة

استجوبت النيابة العامة الكورية الجنوبية، زعيم المعارضة، لي جيه ميونج، في تهمة تعود للعام 2018.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، استجوب المدعون بالنيابة لي جيه ميونج"، مرة أخرى الثلاثاء للاشتباه بتورطه في تحويلات مالية غير قانونية من إحدى الشركات إلى كوريا الشمالية عام 2019.

ولفتت الوكالة إلى أن التحقيقات تركز على معلومات تفيد بأن مجموعة "سانج بانج وول"، وهي شركة لتصنيع الملابس الداخلية، حولت مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية في الفترة ما بين شهر يناير 2019 و يناير 2020 بشكل غير قانوني نيابة عن إقليم "كيونغ كي".

وتشتبه النيابة في أن 5 ملايين دولار من إجمالي التحويلات كانت مخصصة لبرنامج "كيونج كي" لدعم المزرعة الذكية في كوريا الشمالية، بينما كان المبلغ المتبقي 3 ملايين دولار هو ما طالبت به كوريا الشمالية كتكلفة لتسهيل زيارة "لي" إلى كوريا الشمالية.

ومن جانبه قال لي" للصحفيين قبل دخول مكتب النيابة: "لست أحمق بما يكفي لارتكاب مثل هذه الجريمة الخطيرة المتمثلة في طلب تحويل هذا القدر من المال لكوريا الشمالية من أجلي من رجل أعمال فاسد.

وعند مغادرته مكتب الادعاء قال إنه لا فكرة لديه عن سبب استدعائه من قبل المحققين، الذين عجزوا مرة أخرى عن تقديم ولو دليل واحد ضده"، نافيا جميع الاتهامات الموجهة بحقه.