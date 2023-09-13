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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة تواصل القوافل العلاجية الشهرية بمحافظة البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تواصل القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" أعمالها بمحافظة البحر الأحمر، حيث تستهدف تقديم الرعاية الصحية لأهالي القرى المختلفة بالمحافظة. 

ومن المقرر أن تصل القوافل إلى قرية أبو رماد في مدينة حلايب جنوب المحافظة يوم الخميس وتستمر فيها لمدة يومين.

 

وبدأت القوافل العلاجية أعمالها في محافظة البحر الأحمر منذ الأسبوع الماضي، حيث تم إجراء الكشف الطبي وتوزيع العلاجات مجانًا على سكان القرى المختلفة شهريًا. بدأت القافلة بزيارة قرية الأمل في رأس غارب وسجلت نجاحًا كبيرًا حيث تم فحص أكثر من 500 مواطن. ثم انتقلت إلى قرية الحمراوين في القصير واستمرت لمدة يومين، تلتها زيارة إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة ومنها إلى مدينة حلايب.

 

يشمل برنامج القوافل العلاجية الكشف الطبي، وتوزيع العلاجات، وإجراء الأشعة والتحاليل مجانًا للمواطنين. 

كما يتضمن البرنامج توجيه المرضى إلى المستشفيات في حالة الحاجة. وتشمل التخصصات المتاحة باطنة وجراحة ونساء وتوليد وأطفال وطب أسنان وتنظيم أسرة.

 

تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تقديم الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.

 

 

حياة كريمة البحر الأحمر قوافل علاجية كشف طبي توزيع علاجات محافظة البحر الاحمر

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