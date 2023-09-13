اصابات بالاختناق ومواجهات واعتقالات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مناطق مختلفة بالضفة، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان ومواجهات وإصابات في بعض المناطق.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أشرف عمار، وذلك عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل، 4 أشقاء من مدينة طوباس، وهم: خلدون، وفراس، وحامد، ومحمد يوسف خالد دراغمة، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة جنوب نابلس.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.



كما اعتقلت قوات الاحتلال سمير يوسف محمد صوافطة على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أثناء عودته من مدينة رام الله.