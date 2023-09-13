ابنة رجاء الجدوي تكشف أصعب موقف مر عليها مع والدتها.. شاهد

كشفت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجدوي ، أصعب موقف مر عليها مع والدتها، قائلة إن علاقتها بوالدتها كانت قوية جدًا وأنها كانت تهتم بكافة التفاصيل الخاصة بها.



وأضافت “مختار” خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، أنها دائمًا كانت تهتم بالسلوكيات والدراسة، مؤكدة أنها لا تتذكر موقفًا قاسيًا من والدتها، معقبة: “ كان مستوايا في الدراسة نزل شوية في مرحلة الإعدادي وكانت بتلومني ولكن مش بشدة”.



وتابعت نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجدوي، :" معندناش ضرب في التربية ولكن في صحوبية وتفهم"، متابعة: “الصداقة والثقة أساسا ولكن الأم لازم تكون خط الدفاع الأول عن أولادها لمرحلة عمرية معينة”.