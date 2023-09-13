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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصريف مياه الأمطار من أسطح المساجد بشمال سيناء

تصريف مياه الأمطار
تصريف مياه الأمطار من أسطح المساجد بسيناء

كلف فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية  الأوقاف  محافظة شمال سيناء  ،  قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية ، بالتواصل المستمر مع رؤساء الأقسام ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق ، وذلك لتكثيف جهود المتابعة والإشراف على أعمال نظافة وصيانة المساجد، ومتابعة تصريف مياه الأمطار من على أسطح المساجد، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة صباح اليوم .

وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بشأن الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى والعمل الدائم والمستمر فى الحفاظ على نظافتها وصيانتها .

 

نظافة المساجد:

حيث تتضمن الحملة ، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد و صيانتها ونظافتها داخلياً وخارجياً وتهيئتها للمصلين، على أن تستمر جهود التفتيش والمتابعة لحملة نظافة وصيانة المساجد حتى نهاية فصل الشتاء.

 

وتقدم فضيلته بعظيم الشكر والتقدير للسادة أئمة المساجد والعاملين بها، لحرصهم الشديد على تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بشأن نظافة المساجد، وتطهيرها،  وتهيئتها لإقامة الشعائر. 

 

وعقد أعضاء  القافلة المشتركة من علماء الأزهر والإفتاء المصرية  والأوقاف ،   عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية تحت عنوان " حق الوطن " بمساجد مدينة الشيخ زويد، وقرية الجورة ،محافظة شمال سيناء  ، كما التقى أعضاء القافلة  بعواقل وشيوخ القبائل في محافظة شمال سيناء.

 

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