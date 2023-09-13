تحذير عاجل من الدواء بخصوص وصفة شائعة للشعر

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من ​طحن أقراص حمض الفوليك، وإضافتها لعبوة كاملة من الشامبو، واستخدامها بشكل يومي بدعوي فائدتها للشعر من حيث الكثافة وتنشيط البويصلات، ومنع الشيب وإعطاء اللمعان.​

وأوضحت هيئة الدواء، أنه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيميائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ بالاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر.​

تؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​