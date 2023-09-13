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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«هيئة الدواء» تشارك في الاجتماع التوجيهي لبرنامج تعزيز مأمونية المنتجات الطبية بإفريقيا

صدى البلد

شارك الدكتور  تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، افتراضيا، في الاجتماع التوجيهي لبرنامج مراقبة السلامة الذكية للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة مدير عام هيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا، وكذلك رؤساء الهيئات الرقابية على الدواء في غانا، نيجريا، إثيوبيا، كينيا، الكونغو، السنغال، رواندا، وعدد من قادة الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ويهدف برنامج مراقبة السلامة الذكية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-3S)، إلى تعزيز مراقبة مأمونية المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة الأفريقية، وكذا مناقشة التعاون بين الدول الأفريقية الأعضاء بالبرنامج للوصول لأهدافها المنشودة، من خلال تحسين التكنولوجيا المستخدمة لمتابعة أنشطة اليقظة الدوائية بالقارة الأفريقية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق وتعزيز سبل التعاون مع الدول الأفريقية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية لتبادل واكتساب الخبرات، وتهيئة مناخ داعم يشجع على توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات جودة وفاعلية ومأمونية داخل الأسواق الإفريقية، ومواكبة أحدث التجارب والمرجعيات العالمية.

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