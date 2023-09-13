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برلمان

برلمانية: منح حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء يعزز سياسة الاستثمار

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

ثمنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إعطاء حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء، قائلة:"  قرار ممتاز جاء في وقته ".

 

وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن أهم أنواع الحوافز التي يحتاجها المصنع ، يتمثل في وجود بيئة تشريعية واضحة و مستقرة ، إلى جانب وجود  قرار ثابت غير متغير  أو متأثر بأفراد مع منظومة سلسة تسهل له استخراج التراخيص و الإجراءات الروتينية . 


أما على جانب تشجيع الدولة بشكل عام للتصنيع، أفادت عضو صحة البرلمان أنه سيكون له أثر ايجابي كبير في خفض تكلفة تصنيع الدواء مما يعود بدوره علي خفض سعر الدواء المصري،  و ذلك بالطبع يكون في مصلحة المواطن المصري بخلاف أنه يزيد من تنافسية الدواء المصري للتصدير ،  لا سيما أننا داخل وكالة الأدوية الأفريقية في كامل الصلاحيات للتصدير للقارة السمراء .

 

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و أوضحت “ سعيد ” أنه وعلى  الجانب المهني كصيدلي هذا القرار إذا تم تطبيقه سيكون هناك استغلال ممتاز للكوادر البشرية من صيادلة مصر ، مشيرة إلى أن  الاستثمار في سوق الدواء استثمار مربح جدا إذا تم وفق القواعد و المعايير الدولية يستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية ،  لا سيما أن مصر مميزة جدًا داخل القارة السمراء بأدويتها و أمثالها .

 

و أعربت عضو صحة البرلمان عن تمنيها أن يكون  التنفيذ علي قدر التخطيط.

 

 

و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس الثلاثاء ؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.


وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.  

 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب المواد الخام قطاع الدواء رئيس مجلس الوزراء

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