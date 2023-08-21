صناعة الدواء: لا نقص في الأدوية .. ولدينا من كل صنف 11 بديلا

كشف الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، حقيقة وجود نقص في بعض الأدوية، مضيفا:" أي دواء في مصر له أقل شئ 11 بديل".

وأوضح الليثي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة الحدث اليوم"،:" هناك مثيل وبديل للدواء ولا يوجد عجز بصنف معين، وما يتردد عن نقص تام في الأدوية غير صحيح.

وعن ارتفاعات اسعار الدواء لـ 2000 صنف، أضاف جمال الليثي،: "هيئة الدواء تدرس الأمر لأن معظم مدخلات الدواء مستوردة ولذلك يتأثر السعر ويتحرك وفقا لسعر الدولار".

وأكمل جمال الليثي،:"لدينا مشكلات في تدبير العملة ولكن بشكل عام نوفر المواد المستوردة لصناعة الدواء والحكومة تولي الأمر أهمية كبيرة لتوفير الأدوية للمواطنين".

