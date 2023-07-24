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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجاز تاريخي .. رئيس شعبة الأدوية: مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

رئيس شعبة الأدوية
رئيس شعبة الأدوية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن  مصر نجحت في القضاء على فيروس سي، من خلال صناعة الدواء محليا، معقبا: "إنجاز تاريخي".

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وأضاف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سعر عبوة علاج فيروس سي بـ500 جنيها في مصر، في حين يصل سعرها في أمريكا لـ30 ألف دولار".

وأشار الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "هناك ما يقرب من 3 مليون مواطن تم علاجهم من فيروس سي بصورة مجانية".
 
أوضح أن هيئة الدواء لها دور كبير في توفير الأدوية اللازمة داخل السوق، أو البدائل حال حدوث أي نقص للأدوية، بجانب إشرافها على سوق الدواء.

 

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