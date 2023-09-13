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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اجتماع بوتين وكيم.. بريطانيا تبعث برسالة عاجلة لـ كوريا الشمالية

بوتين وكيم
بوتين وكيم

دعا مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، كوريا الشمالية إلى وقف جميع المفاوضات مع روسيا بشأن البيع المحتمل لأسلحة كورية شمالية لموسكو.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني: "ندعو كوريا الشمالية إلى وقف المفاوضات مع روسيا بشأن توريد الأسلحة والوفاء بالتزامات بيونج يانج العلنية بعدم بيع أسلحة لروسيا".

جاءت هذه الدعوة على خلفية الزيارة الأولى التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إلى روسيا منذ عام 2019 ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبلغ إجمالي زمن اجتماع بوتين وكيم جونج أون نحو 6 ساعات، قضى منها نحو أربع ساعات في المفاوضات.

وفي وق تسابق، هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب تعليقا على تكهنات إعلامية بشأن تبادل محتمل للأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، وفق ما ذكرت صحف روسية.

لافروف يعلق على التكهنات بتبادل أسلحة محتمل مع كوريا الشمالية

رئيس كوريا الشمالية يغادر روسيا عقب انتهاء المحادثات مع بوتين

قال لافروف، إن الغرب انتهك العديد من الالتزامات التعاقدية بإرسال أسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، مشيرًا بذلك وفق مراقبين إلى ان من حق روسيا ان تفعل الشئ ذاته. 

كوريا الشمالية روسيا رئيس الوزراء البريطاني بوتين

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