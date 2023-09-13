عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سند الأمة في الأزمات|برلماني: مصر تسطر عنوانًا كبيرًا للتضامن العربي بمساعدة الأشقاء

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن مواقف مصر السياسية فى أوقات الأزمات تجاه الاشقاء على مر التاريخ تعكس بقوة دورها المحورى فى المنطقة، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال أطقم الإغاثة ومعدات الإنقاذ وإقامة معسكرات لإيواء المتضررين من الاشقاء بليبيا يسطر عنوانا كبيرا للتضامن العربى فى إطار مواقف مصر الإنسانية الراسخة فى دعم الأشقاء فى كل من ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال فى ليبيا والزلزال المدمر فى المغرب.

وأكد بدوى فى بيان له اليوم أن مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض والسند لكل الأشقاء فى أوقات الأزمات والكوارث موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يتوانى عن دعم الأشقاء استنادا الى موقف مصر الثابت والداعم لدول المنطقة وترسيخا لمفاهيم التعاون العربى الحقيقى.

وأشار بدوى إلى ان توجيهات الرئيس لكل أجهزة الدولة بسرعة التحرك للمساعدة بفاعلية فى إزالة آثار الإعصار المدمر بليبيا وإيواء المتضررين لهو موقف وطنى نبيل، وليس بجديد على مصر الكبيرة التى تقوم سياستها الراسخة على دعم كل لأشقاء خاصة خلال الأزمات والكوارث.

وأوضح بدوى فى بيانه أن الموقف المصرى الداعم للأشقاء فى ليبيا والمغرب لتجاوز آثار الأزمة المدمرة يؤكد دور مصر المحورى لدعم الأشقاء ومد كافة الجسور والممرات لإعادة اعمار المناطق المنكوبة.

وثمن بدوى توجيهات الرئيس للحكومة بتقديم كل أوجه الرعاية لأسر الضحايا من المصريين والذين لقوا حتفهم من جراء الإعصار المدمر فى ليبيا.

وقدم النائب فى ختام بيانه العزاء لكل الأشقاء فى ضحايا الإعصار بليبيا او الزلزال بالمغرب.

النائب أحمد بدوي مصر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المغرب ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

ترشيحاتنا

أستاذ طب بجامعة الرباط : أشكر مصر على تضامنها مع المغرب

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

فيديو

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ