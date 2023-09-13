سند الأمة في الأزمات|برلماني: مصر تسطر عنوانًا كبيرًا للتضامن العربي بمساعدة الأشقاء

أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن مواقف مصر السياسية فى أوقات الأزمات تجاه الاشقاء على مر التاريخ تعكس بقوة دورها المحورى فى المنطقة، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال أطقم الإغاثة ومعدات الإنقاذ وإقامة معسكرات لإيواء المتضررين من الاشقاء بليبيا يسطر عنوانا كبيرا للتضامن العربى فى إطار مواقف مصر الإنسانية الراسخة فى دعم الأشقاء فى كل من ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال فى ليبيا والزلزال المدمر فى المغرب.

وأكد بدوى فى بيان له اليوم أن مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض والسند لكل الأشقاء فى أوقات الأزمات والكوارث موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يتوانى عن دعم الأشقاء استنادا الى موقف مصر الثابت والداعم لدول المنطقة وترسيخا لمفاهيم التعاون العربى الحقيقى.

وأشار بدوى إلى ان توجيهات الرئيس لكل أجهزة الدولة بسرعة التحرك للمساعدة بفاعلية فى إزالة آثار الإعصار المدمر بليبيا وإيواء المتضررين لهو موقف وطنى نبيل، وليس بجديد على مصر الكبيرة التى تقوم سياستها الراسخة على دعم كل لأشقاء خاصة خلال الأزمات والكوارث.

وأوضح بدوى فى بيانه أن الموقف المصرى الداعم للأشقاء فى ليبيا والمغرب لتجاوز آثار الأزمة المدمرة يؤكد دور مصر المحورى لدعم الأشقاء ومد كافة الجسور والممرات لإعادة اعمار المناطق المنكوبة.

وثمن بدوى توجيهات الرئيس للحكومة بتقديم كل أوجه الرعاية لأسر الضحايا من المصريين والذين لقوا حتفهم من جراء الإعصار المدمر فى ليبيا.



وقدم النائب فى ختام بيانه العزاء لكل الأشقاء فى ضحايا الإعصار بليبيا او الزلزال بالمغرب.