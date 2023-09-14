أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. لماذا أرسلت مصر الميسترال لسواحل ليبيا؟

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الميسترال.. لماذا أرسل الرئيس السيسي أهم قطعة بحرية مصرية إلى ليبيا ؟

الميسترال.. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

أقلعت أمس ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية ، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر.

وزير الدفاع: سخرنا كافة إمكانياتنا الخاصة لتقديم المساعدة للأشقاء في ليبيا

قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، إن مصر تحركت سريعا لنجدة الأشقاء في ليبيا بعد تعرضها لإعصار تسبب في سقوط ضحايا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ما الذي حدث في درنة.. كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال المدمر؟

إعصار دانيال المدمر.. حديث الساعة الآن على كافة منصات وسائل الإعلام، بعدما خلفت آثار موجاته العاتية تدميرًا بالغًا في ليبيا، لدرجة أنه تسبب في إخفاء معالم ربع مدينة بأكملها واقعة على ساحل البحر المتوسط شمال شرق العاصمة طرابلس.

آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء العاصفة دانيال التي ضربت اليونان وليبيا ومصر، على مدار اليومين الماضيين، وتسببت في آثار مدمرة بـ اليونان وليبيا.

البابا تواضروس: نصلي من أجل أسر الضحايا وشفاء المصابين في ليبيا والمغرب

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تضامنه وصلواته لأجل دولتي المغرب وليبيا بعد ما حدث فيهما من ظواهر طبيعية مدمرة خلفت ضحايا ومصابين، مشيدًا بموقف مصر التضامني مع الأشقاء في هذه المحنة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



ليبيا والمغرب.. دور مصر التاريخي تجاه الأشقاء

تحرص مصر على تقديم الدعم لأشقائها في الدول العربية، سواء في أوقات الأزمات أو في أوقات الرخاء، وتأتي المساعدات المصرية في إطار حرصها على تعزيز العلاقات العربية، ودعم أمن واستقرار المنطقة.

السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وشبكة الموانئ والطرق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى من المصريين بإعصار ليبيا و25 ألفا للمصاب

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

شهدت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

الميسترال.. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

فرص استثمارية واعدة..الدولة تدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق القروض والتمويل الذاتي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة" لمناقشة قصص النجاح والفرص الاستثمارية فى المجال البيئى والمناخى ، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

شركات أمريكية كبرى تعتزم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آن نويبرجر نائبة مستشار الأمن القومى الأمريكى للتقنيات السيبرانية والناشئة؛ فى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ليبيا والمغرب.. دور مصر التاريخي تجاه الأشقاء

تحرص مصر على تقديم الدعم لأشقائها في الدول العربية، سواء في أوقات الأزمات أو في أوقات الرخاء، وتأتي المساعدات المصرية في إطار حرصها على تعزيز العلاقات العربية، ودعم أمن واستقرار المنطقة.

رئيس الوزراء : تنمية شاملة للتجمعات الريفية في المرحلة الثانية من حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشارى المسئول عن متابعة المشروع، وعدد من مسئولي المكتب.

وصل إلى 30 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر الأصفر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الجزر الأصفر ارتفعت بشكل كبير هذه الأيام حتى وصل سعر الكيلو الواحد في بعض الأماكن إلى 30 جنيها.

خلال حضوره اصطفاف عناصر دعم وإغاثة الأشقاء في ليبيا| السيسي يعزي أسر الضحايا المصريين ويؤكد التضامن مع الأشقاء.. فيديو وصور

شهد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، غلق أحد شؤاطئ مدينة دهب بجنوب سيناء بعد تعرض مواطنة مصرية للإصابة بسبب هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبين الذين فقدوا ديارهم .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



الرئيس السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني للتخفيف على أهالي ليبيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.

القباج: نجحنا فى خفض أعداد مؤسسات رعاية الأطفال ونعمل على ترسيخ الاستشارات الأسرية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية- التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.