وزير الدفاع: سخرنا كافة إمكانياتنا الخاصة لتقديم المساعدة للأشقاء في ليبيا

قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، إن مصر تحركت سريعا لنجدة الأشقاء في ليبيا بعد تعرضها لإعصار تسبب في سقوط ضحايا.

وأضاف الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاصطفاف أمام المعدات والقوات الذاهبة لليبيا للمشاركة في أعمال الإنقاذ، أن القوات المسلحة منذ اليوم الأول سخرت كافة الإمكانيات الخاصة بها البحرية والجوية والبرية لتقديم المساعدة.

وزير الدفاع

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة أيضا وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي سارعت في إعادة جثامين المصريين الذين راحوا ضحية هذا الإعصار من ليبيا وتم تسليمهم لذويهم أمس بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وشدد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على أن مصر دائما حاضرة لنجدة الأشقاء العرب كونها ترتبط بهم تاريخيا بروابط الدين واللغة والدم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات؛ موجهًا بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما وجه الرئيس السيسي الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية؛ كما وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي وجه أيضًا بإقامة معسكرات إيواء ب المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبين الذين فقدوا ديارهم.