عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع: سخرنا كافة إمكانياتنا الخاصة لتقديم المساعدة للأشقاء في ليبيا

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، إن مصر تحركت سريعا لنجدة الأشقاء في ليبيا بعد تعرضها لإعصار تسبب في سقوط ضحايا.

وأضاف الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاصطفاف أمام المعدات والقوات الذاهبة لليبيا للمشاركة في أعمال الإنقاذ، أن القوات المسلحة منذ اليوم الأول سخرت كافة الإمكانيات الخاصة بها البحرية والجوية والبرية لتقديم المساعدة.

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني

وزير الدفاع: سخرنا كافة إمكانياتنا الخاصة لتقديم المساعدة للأشقاء في ليبيا

وزير الدفاع

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة أيضا وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي سارعت في إعادة جثامين المصريين الذين راحوا ضحية هذا الإعصار من ليبيا وتم تسليمهم لذويهم أمس بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وشدد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على أن مصر دائما حاضرة لنجدة الأشقاء العرب كونها ترتبط بهم تاريخيا بروابط الدين واللغة والدم. 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات؛ موجهًا بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما وجه الرئيس السيسي الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا

 

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية؛ كما وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي وجه أيضًا بإقامة معسكرات إيواء ب المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبين الذين فقدوا ديارهم.

اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا

 

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى ليبيا السيسي القوات المسلحة وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

ترشيحاتنا

أستاذ طب بجامعة الرباط : أشكر مصر على تضامنها مع المغرب

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

فيديو

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ