3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أعلن العقيد أركان حرب المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة عن وصول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم إلى ليبيا على رأس وفد عسكرى مصرى.

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

وأوضح المتحدث العسكري أن رئيس الأركان والوفد المصري سيعمل على التنسيق لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لإحتياجاتها.

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

المتحدث العسكري

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن ذلك يأتي في إطار مواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستى يبدء بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية 25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين.

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

وشدد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تؤكد على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء فى هذه الظروف الصعبة.

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

وقدمت القوات المسلحة خالص التعازى فى ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين .

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإنطلاقاً من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبى الشقيق فى كافة المحن والأزمات.

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

وقد إلتقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة

المتحدث العسكري

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن الإجتماع شهد تقديم خالص التعازى فى ضحايا الشعبين بدولتى ليبيا والمغرب.

وأوضح المتحدث العسكري أن الرئيس وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبي.

وأعلن الرئيس الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.