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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني

قائد الجيش الثاني الميداني

وألقى اللواء أح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثانى الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

الجيش الثاني الميداني

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع.

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني

وزير الدفاع

وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ، مشيداً بالمستوى الراقى لكافة العناصر المنفذة للمشروع ، مما يعكس الإستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز والإحترافية فى تنفيذ المهام.

رئيس الأركان

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات ، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات ، كما قام بفرض عدداً من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني

وفى سياق متصل إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

سيناء

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطنى الذي يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى في حماية الوطن وصون مقدراته ، مشيداً بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء .

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني

وأدار الفريق أول محمد زكى حواراً مع رجال الجيش الثانى الميدانى إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات ، معرباً عن سعادته لما لمسه من وعى وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة ، فضلاً عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثانى الميدانى.

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الجيش الثاني الميداني

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