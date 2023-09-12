المتحدث العسكري: توجيهات رئاسية بتقديم دعم إغاثي فوري للمتضررين في ليبيا والمغرب

إلتقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

المتحدث العسكري

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن الإجتماع شهد تقديم خالص التعازى فى ضحايا الشعبين بدولتى ليبيا والمغرب.

وأوضح المتحدث العسكري أن الرئيس وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبي.

وأعلن الرئيس الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.