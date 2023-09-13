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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

تدريب النجم الساطع
تدريب النجم الساطع 2023

شهدت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

النجم الساطع 2023 

ويشارك في تدريب النجم الساطع 2023 ؛  19 دولة بقوات وهم: مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تدريب النجم الساطع 2023

وتشارك 15 دولة بصفة مراقب في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023 وهم : البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديموقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا.

تدريب النجم الساطع 2023

قوات المظلات والمهندسين العسكريين

تضمن النشاط قيام عناصر قوات المظلات للدول المشاركة بالقفز الحر ، كما قامت عناصر الإستطلاع والمهندسين العسكريين بالتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الإقتحام.

قوات الصاعقة

ونفذت قوات الصاعقة المشاركة عملية تأمين المبانى الحيوية ؛ وإقتحمت مجموعات القتال الرئيسية مدعومة بالقوات الخاصة لمختلف الدول والشرطة المدنية المصرية البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها.

الحرب الكيميائية

وتم إكتشاف معمل كيميائى بواسطة عناصر الحرب الكيميائية وتم التعامل معه وتطهير المنطقة المحيطة.

وبنجاح عملية القضاء على العناصر الإرهابية تم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمآنة السكان المحليين.

تدريب النجم الساطع 2023

ونفذت عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة ، وظهر خلال المرحلة المنفذة مدى ما وصلت إليه القوات من مختلف الدول المشاركة من قدرة على العمل المشترك والتنسيق فى تعاون كامل لتحقيق المهام التدريبية المخططة فى التوقيتات المحددة.

حضر تنفيذ المرحلة اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية
وعدد من قادة القوات المسلحة من مختلف الدولة المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين .

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