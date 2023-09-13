بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبين الذين فقدوا ديارهم .

كما وجه الرئيس القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية

كما وجه الرئيس بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أيه أعباء

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس قادة القوات المسلحة، حيث وجه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء بالمغرب وليبيا.

وقال الرئيس، إن حجم الضرر الناتج عن الكوارث الإنسانية في ليبيا والمغرب كبير جدا ويتطلب أن نتضامن مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة.

مساعدات إلى ليبيا والمغرب

وأشار إلى أن هناك 7 طائرات جاهزة للانطلاق لتقديم المساعدات لـ المغرب وأخرى لليبيا .

وتابع: “حجم الضرر الناتج عن الفياضانات في ليبيا ضخم جدا والمعلومات الواردة تتطلب أن نتحرك في أسرع وقت وبكل قدراتنا ويهمني أن نساهم في تقديم تسهيل حقيقي في مواجهة الكارثة “، مضيفا: ”أدرك ان قدرات الجيش قوية وقادرة على تقديم المساعدة بالتنسيق مع الجيش الليبي سواء بريا او بحريا ، أيهما أسرع".

واسترسل : “ القوات الجوية أيضا قد تساهم في تعميد الطرق بليبيا وتواصلت مع قائد المنطقة الغربية حول هذا الشأن ولكن الامر يتطلب حجم عمل ضخم خصوصا ان تأثير الفياضانات ممتد في في 3 مدن على الاقل”.