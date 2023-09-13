100 ألف جنيه لأسر الضحايا المصريين بإعصار ليبيا.. إجراءات عاجلة لوزارة التضامن

أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجل جاء من خلاله، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.

الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.