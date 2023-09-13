محافظ الدقهلية: 158 مليار جنيه فاتورة مشروعات التنمية والبنية التحتية بالمحافظة

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الدولة أنفقت 158 مليار جنيه فاتورة مشروعات التنمية واستثمارات البنية التحتية في مختلف القطاعات بالمحافظة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحتى الآن.

وذكرت المحافظة - في بيان - أنه ذلك جاء خلال استقبال المحافظ اليوم /الأربعاء / الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، خلال جولته التفقدية في المحافظة .

واستهل السبكي جولته بالاجتماع مع المحافظ لبحث آخر المستجدات والتطورات لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة، ثم تفقدا الموقف التشغيلي للمشروعات بمركز شربين، والأراضي المقترحة لإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل ، إضافة إلى المواقع المقترحة للمقر الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية بالدلتا بمدينة المنصورة الجديدة لموقعها الجغرافي المميز الرابط بين 4 محافظات.

وأشار مختار إلى الطفرة التي تشهدها المحافظة في القطاع الصحي، والدعم الكبير المتواصل من الدولة للتطوير والارتقاء المستمر بمنظومة الخدمات والرعاية الصحية بالمحافظة.. وقال إن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها ، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.

وأضاف أن تكلفة مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2,5 مليار جنيه، واستهدفت تطوير 29 وحدة ومركز طب أسرة وإنشاء مستشفى مركزي بشربين سعة 250 سريرا وتطوير نقاط الإسعاف.

وتابع " نطمح أن تحظى محافظة الدقهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أقرب فرصة لخدمة كافة محافظات الدلتا، كما نسعى لتنفيذ شراكات مع كافة الوزارات وهيئات الدولة لتأهيل الكوادر البشرية في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي لأهميته القصوى للمواطن".

من جانبه أشاد الدكتور أحمد السبكي - خلال الجولة - بمعدلات الإنجاز ومدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ مشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بالدقهلية، مؤكدًا الجهود المبذولة في الدقهلية للنهوض بقطاع الصحة، وسعادته البالغة للوجود على أرض المحافظة العريقة التي أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات حتى أصبحت عاصمة مصر الطبية.

وقال:" فخر وشرف كبير حصول الدقهلية على المركز الأول في معدلات تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المبادرة حسنت مؤشرات جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر".

وأضاف " ننفذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بإتمام عملية التشغيل الرسمي لكافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام بالتوازي مع استعدادات المرحلة الثانية.. ونثمن جهود الذين شاركوا في إنجاح النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدا استمرار الدعم وتعزيز الخدمات الصحية في الدقهلية وجميع أنحاء مصر".. وأكد على استمرار العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق رؤية تؤمن حقوق واحتياجات جميع المواطنين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع محافظ الدقهلية على إطلاق برنامج معايشة للأطقم الطبية والإدارية بالمحافظة للتدريب على نظم الميكنة وإدارة المنشآت بمستشفيات ووحدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات، مثل مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

رافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية، عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى عدد من مسئولي مشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة.