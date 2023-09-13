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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

صدى البلد

أقلعت أمس ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة  شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من  الأدوية والمستلزمات الطبية ، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر.

المساعدات المصرية

وذلك للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

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المساعدات المصرية

القوات المسلحة

وقد وصلت الطائرات الى قاعدة الأبرق الجوية تمهيداً لوصولها الى المناطق المتضرره بدوله ليبيا، كما تم تجهيز  10 طائرات من طراز شينوك وأوجيستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبى الجوى وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ ، فضلاً عن إستعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لإستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبى اللازم.

أطقم الإنقاذ المصرية

تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها لتجاوز كافة الكوارث الإنسانية
والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية.

أطقم الإنقاذ المصرية

المساعدات المصرية تأتي أيضًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

أطقم الإنقاذ المصرية

كما يأتي ذلك أيضًا في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى تخفيف آثار الإعصار المدمر ، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة
من الضحايا والمصابين.

الإسعاف المصري
الإسعاف المصري
الإسعاف المصري
أطقم الإنقاذ المصرية
أطقم الإنقاذ المصرية
ليبيا قاعدة شرق القاهرة الجوية الهلال الأحمر قاعدة الأبرق الجوية السيسي القوات المسلحة

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