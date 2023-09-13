قرار عاجل من الرئيس السيسي لدعم أسر الضحايا المصريين جراء إعصار ليبيا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي إلى الأشقاء في ليبيا والمغرب جراء الإعصار والزلزال.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في كلمته أثناء تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا،:" أقدم التعازي لأسر الضحايا المصريين في فقدان ذويهم جراء الإعصار في ليبيا ".

ووجه الرئيس السيسي بالتنسيق مع وزارة التضامن لدعم أسر الضحايا المصريين جراء إعصار ليبيا.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم .

كما وجه الرئيس القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.